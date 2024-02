Théâtre « Vengeance avec Préméditation » Salle des fêtes Complexe Jean Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux, samedi 16 mars 2024.

Un 1er ministre qui n’avoue pas tout, un auteur de théâtre pas très honnête, son ex femme en colère qui pourrait s’allier à une dépressive nymphomane… Ajoutez une femme de ménage et un jardinier pas très professionnels et tout part en live !

8 8 EUR.

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:30:00

Salle des fêtes Complexe Jean Claude Tuloup Rue des Arloings

Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes zygomart.theatre@sfr.fr

