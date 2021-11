Théâtre – “Vendredi 13” avec Pleum’ en scène Pleumeleuc, 12 novembre 2021, Pleumeleuc.

Théâtre – “Vendredi 13” avec Pleum’ en scène Pleumeleuc

2021-11-12 – 2021-11-12

Pleumeleuc Ille-et-Vilaine Pleumeleuc

« Pleum’en scène », la troupe adulte de Culture & Théâtre présentera « Vendredi 13 », une pièce de Jean-Pierre Martinez

Quand on apprend au cours de la même soirée que son meilleur ami s’est crashé en avion et qu’on a soi-même gagné au loto, comment cacher sa joie devant la veuve potentielle ? Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d’amis. Mais Madame arrive seule, effondrée. Elle vient d’apprendre que l’avion qui ramenait son mari à Paris s’est crashé en mer. Suspendu aux nouvelles avec la veuve potentielle pour savoir si son mari fait partie ou non des survivants, le couple apprend qu’il vient de gagner au super tirage du loto de ce vendredi 13. Le mot d’ordre est dès lors « cache ta joie »…

Nombreux rebondissements à prévoir au cours de cette soirée mouvementée…

Tout public – Salle L’Etincelle – Participation libre, sans réservation

pleumenscene@gmail.com

