2022-11-12 – 2022-11-12 Théâtre : « Vendredi 13 », salle Robert Minot à Lezay Une pièce de Jean-Pierre Martinez Présentée par la Troupe théâtrale de Lezay Vendredi : 18 novembre à 20h30

Samedi : 5, 12, 19, 26 novembre et 3 décembre à 20h30

