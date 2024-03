Théâtre Université de Montréal présente «Lignes de fuite» de Catherine Chabot Centre d’art et d’essai de l’Université de Montréal Montréal, jeudi 14 mars 2024.

Théâtre Université de Montréal présente «Lignes de fuite» de Catherine Chabot Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 14 – 16 mars Centre d’art et d’essai de l’Université de Montréal 7 $ – Communauté étudiante UdeM

10 $ – Personne employée ou diplômée UdeM

15 $ – Grand public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T00:30:00+01:00 – 2024-03-15T02:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T00:30:00+01:00 – 2024-03-17T02:00:00+01:00

Mise en en scène de Camille Messier.

Maniant l’hyperréalisme avec une extrême précision, l’autrice dresse un portrait incisif du Québec d’aujourd’hui, de ses penchants politiques et de notre besoin urgent de trouver de véritables issues de secours.

Synopsis : Un souper entre anciennes et anciens amis du secondaire s’étire, et, peu à peu, les échanges dérapent. La réalité individuelle de ces jeunes trentenaires prend le pas sur les souvenirs chéris, et, soudain, les visions du monde se confrontent. Les partis pris sont dévoilés au grand jour, les visions de l’avenir, de la maternité et de l’amitié sont brouillées à jamais.

Thème de la pièce et langage utilisé inappropriés pour les enfants.

Centre d’art et d’essai de l’Université de Montréal 2332 Bd Édouard-Montpetit, Montréal, QC H3T 1J4 Montréal H3T 1J4 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Agglomération de Montréal Québec [{« type »: « link », « value »: « https://culture-umontreal.tuxedobillet.com/main/lignes-de-fuite »}]

Québec Théâtre