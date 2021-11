Théâtre – « Une soirée chez George Sand » Montceau-les-Mines, 26 novembre 2021, Montceau-les-Mines.

Théâtre – « Une soirée chez George Sand » Les ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines

2021-11-26 – 2021-11-26 Les ateliers du jour 56 quai Jules Chagot

Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

8 8 EUR Tensions et règlements de compte explosent. Vont-ils arriver à se réconcilier pour jouer le « Caprice » amusante comédie sur le mariage et la fidélité ? Vous le saurez en vous joignant aux invités Balzac, Dumas, Delacroix, Sainte Beuve, Liszt, Marie d’Agoult… Et munissez-vous de votre plus beau masque de bal pour observer en toute discrétion ce monde élégant et bien singulier du 19 neuvième siècle.

Tensions et règlements de compte explosent. Vont-ils arriver à se réconcilier pour jouer le « Caprice » amusante comédie sur le mariage et la fidélité ? Vous le saurez en vous joignant aux invités Balzac, Dumas, Delacroix, Sainte Beuve, Liszt, Marie d’Agoult… Et munissez-vous de votre plus beau masque de bal pour observer en toute discrétion ce monde élégant et bien singulier du 19 neuvième siècle.

Les ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines

dernière mise à jour : 2021-11-23 par