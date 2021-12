Théâtre « Une poussière dans l’moteur » à Saint-Jean-de-Froidmentel Saint-Jean-Froidmentel, 20 février 2022, Saint-Jean-Froidmentel.

Théâtre « Une poussière dans l’moteur » à Saint-Jean-de-Froidmentel Saint-Jean-Froidmentel

2022-02-20 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-20

Saint-Jean-Froidmentel Loir-et-Cher Saint-Jean-Froidmentel

Théâtre « Une poussière dans l’moteur » à Saint-Jean-de-Froidmentel. Présentation de la pièce : la journée de Bruno Coquillot, garagiste magouilleur s’annonce mouvementée ! Sa femme absente pour la journée, il doit gérer l’arrivée d’une secrétaire gaffeuse et bavarde, l’absence imprévue de son fils parti accepter (de force !) un travail dont il ne veut rien dire et les clients qui défilent ! Parmi eux, il y a ceux qu’il est facile d’arnaquer, et ceux qu’il faut séduire … Nous retrouverons sur scène : Sylviane Angers, Philippe Delion, Marie Josée Lavenan, Jacky Le Calvé, Pascal Magniez, Cyril Nourry et Marie France Sauvaget. Ouverture des portes 3/4 d’heure avant la représentation. Pas de réservation.

60 éme saison théâtrale de l’amicale Laïque de Naveil avec « Une poussière dans l’moteur » d’Annie DAPREY en 2 actes par l’Amicale Laïque de Naveil.

+33 6 30 41 19 51

Théâtre Amicale Laïque de Naveil

Saint-Jean-Froidmentel

dernière mise à jour : 2021-12-14 par