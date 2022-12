Théâtre : Une pièce sous influence Le Havre, 17 janvier 2023, Le Havre .

Théâtre : Une pièce sous influence

22 Rue Louis Lo Basso Le Havre Seine-Maritime

2023-01-17 20:00:00 – 2023-01-17

Le Havre

Seine-Maritime

La Cohue

« Notre amour, sans doute, était toujours là. » – Albert Camus

Qui se mêle du vrai et du faux ? Qui dit la vérité pour détruire l’autre ? Qui ment pour survivre ? Qui s’aime à en mourir ?

Dans Une pièce sous influence, deux couples se font face et se détruisent le temps d’une nuit – un grand classique, oui ! mais pourquoi pas ? Un musicien en live donne le rythme et accompagne à la batterie les mouvements incessants des quatre interprètes. Les deux metteurs en scène jouent dans leur propre pièce, sont alcooliques et s’aiment pour la vie. Main dans la main, ils abattent leur dernière carte pour atteindre des sommets, avant de fondre comme neige au soleil et s’éteindre dans un dernier sourire.

Avec cette nouvelle création, La Cohue poursuit son exploration des relations entre l’amour et la violence, et présente un théâtre qui se construit à vue, en pleine conscience de ces âmes qui le regardent.

Durée : 1h50

A partir de 14 ans.

La Cohue

« Notre amour, sans doute, était toujours là. » – Albert Camus

Qui se mêle du vrai et du faux ? Qui dit la vérité pour détruire l’autre ? Qui ment pour survivre ? Qui s’aime à en mourir ?

Dans Une pièce sous influence, deux couples se font face et se détruisent le temps d’une nuit – un grand classique, oui ! mais pourquoi pas ? Un musicien en live donne le rythme et accompagne à la batterie les mouvements incessants des quatre interprètes. Les deux metteurs en scène jouent dans leur propre pièce, sont alcooliques et s’aiment pour la vie. Main dans la main, ils abattent leur dernière carte pour atteindre des sommets, avant de fondre comme neige au soleil et s’éteindre dans un dernier sourire.

Avec cette nouvelle création, La Cohue poursuit son exploration des relations entre l’amour et la violence, et présente un théâtre qui se construit à vue, en pleine conscience de ces âmes qui le regardent.

Durée : 1h50

A partir de 14 ans.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-12-01 par