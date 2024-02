Théâtre Une idée géniale Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel, dimanche 11 février 2024.

Théâtre Une idée géniale Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel Eure

On a tous un sosie dans le monde. Et si vous rencontriez le vôtre ? Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale ! À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste. Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud ! Evelyne Bourri, Molière 2023 de la meilleure comédienne dans un second rôle, livre ici une interprétation exceptionnelle d’une voisine, un peu envahissante, toujours en décalage, avec humour et bienveillance, les salves de rire explosent à chacune de ses entrées sur scène. Sébastien Castro, metteur en scène et comédien, propose une interprétation exceptionnelle à un rythme endiablé digne des grandes comédies qui ont fait date !

DE Sébastien Castro

AVEC Sébastien Castro, José Paul, Agnès Boury et Laurence Porteil

MISE EN SCÈNE José Paul et Agnès Boury

ASSISTANT MISE EN SCÈNE Guillaume Rubeaud

LUMIÈRES Laurent Béal DÉCOR Jean Hass

COSTUMES Juliette Chanaud

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 18:00:00

fin : 2024-02-11

Centre Culturel Guy Gambu 1 Rue Jules Ferry

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

