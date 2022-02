Théâtre : Une histoire pop Amiens, 24 février 2022, Amiens.

Théâtre : Une histoire pop Amiens

2022-02-24 – 2022-02-24

Amiens Somme

Dès 15 ans.

Une Histoire Populaire des États-Unis, best-seller de la littérature historique américaine, est un plongeon au coeur des États-Unis populaires et combatifs, des origines à nos jours. Howard Zinn part de l’idée que le point de vue adopté par les ouvrages d’histoire est celui du récit national, idéologique, parfois héroïque et légendaire. Il décide de rédiger un ouvrage où il relate l’histoire étasunienne à travers les regards du peuple, des noirs, des indiens, des ouvriers, des femmes, des esclaves, des immigrés exploités, des opprimés.

Une Histoire Pop met en scène quatre scénaristes de cinéma qui travaillent à la conception d’un film inspiré du livre. Depuis leur bureau Linda, Rachel, Gino et Lauren imaginent et composent leur film idéal. Mais des différences de points de vue sur les événements de l’Histoire vont faire surface, révélant les idéologies intimes et politiques de chacun, mettant à l’épreuve les relations des quatre compagnons.

+33 3 22 71 62 90 https://www.amiens.fr/Les-evenements/(organisateur)/maison-du-theatre

Maison du théâtre

Amiens

