[THÉÂTRE] Une histoire d'amour 48 Cabourg, 22 mai 2022

[THÉÂTRE] Une histoire d’amour 48 Jardins du Casino Casino de Cabourg Cabourg

2022-05-22 – 2022-05-22 Jardins du Casino Casino de Cabourg

Cabourg Calvados

Découvrez une histoire d’amour (et histoire vraie !) vibrante entre deux jeunes plein d’idéaux, malgré les difficultés et les dangers de cette période en Palestine de l’époque. Leur relation, naïvement racontée par l’héroïne, mêle étroitement les problèmes et valeurs d’une époque passée, et capture de manière forte les personnages ainsi que l’atmosphère de l’État d’Israël en construction.

Auteur : Pnina Gary

Artistes : Estelle Grynszpan

Metteur en scène : Pnina Gary

asso.france.israel@gmail.com +33 6 32 68 11 71

