[Théâtre] Une femme sans importance, 17 juin 2023, Petit-Caux .

[Théâtre] Une femme sans importance

Salle Arnaud Beltrame Petit-Caux Seine-Maritime

2023-06-17 – 2023-06-17

Petit-Caux

Seine-Maritime

D’après l’oeuvre d’Oscar Wilde

Gérald est l’enfant d’une union illégitime qui a contraint sa mère, Mrs Arbuthnot à vivre à l’écart de

la bonne société afin de fuir le jugement et la honte. Elle s’est vouée entièrement à éduquer son fils

dans le plus grand respect des valeurs morales et religieuses. Celle-ci se trouve alors placée face à un

cruel dilemme : abandonner son fils à l’influence de son méprisable père, ou bien révéler le passé en

risquant de perdre l’estime et l’affection de son fils en raison de la rectitude morale qu’elle lui a

enseignée. S’opposent alors brillamment l’égoïsme à la dévotion, la désinvolture à la culpabilité, avec

cynisme ou légèreté dans la tradition Wildienne.

