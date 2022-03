Théâtre > “Une femme peut en cacher un autre ou pas !” Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-le-Thomas Manche Saint-Jean-le-Thomas Cinq monologues viennent s’entremêler pour évoquer espoirs, déchirures, rêves, peurs qui nourrissent le quotidien des femmes.

Un spectacle donné dans le prolongement de la journée internationale des droits des femmes.

Par l’atelier Théâtre à part, partenaire de L’Archipel de Granville, et mis en scène par Nadia Delaunay.

+33 2 33 50 01 68

Un spectacle donné dans le prolongement de la journée internationale des droits des femmes.

Par l’atelier Théâtre à part, partenaire de L’Archipel de Granville, et mis en scène par Nadia Delaunay.

