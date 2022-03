Théâtre “Une Femme de Terrain- Conférence Loufoque d’une Assistante Sociale -” Figeac, 19 février 2022, Figeac.

Théâtre “Une Femme de Terrain- Conférence Loufoque d’une Assistante Sociale -” Figeac

2022-02-19 17:00:00 – 2022-02-19

Figeac Lot

EUR La pièce

Bien qu’elle s’en défende, Anna Paule est une assistante sociale exemplaire qui se dévoue totalement à son métier. Son but, son envie, c’est d’être sur le terrain. Et son plus grand talent est peut-être celui de cerner la marginalité. Boulimie, mythomanie, variations psychosomatiques, elle ne néglige aucun symptôme. Mais d’où vient cette attention si particulière ? Ne prend-elle pas en charge les problèmes des autres pour échapper aux siens ? Invitée pour la première fois à donner une conférence, Anna tente de faire le point et se confie.

Mise en scène Florian Guérin

Avec Céline Granchamp

Création musicale Matt Nôwân et Julien Paramelle

Durée 1h15

Note de mise en scène« Quelques éléments de décors, disséminés sur un espace de jeu réduit où seule en scène, la comédienne joue, s’amuse et virevolte. La sobriété affichée de la scénographie est en étroite adéquation avec cette assistante sociale discrète et dévouée. Le paravent du fond de scène favorise les entrées de chaque personnage et fluidifie l’action. Les cubes de bois servent de pupitre à la conférencière et quelques accessoires suffisent à donner vie et corps aux propos de tous. Anna Paule incarne alors les confidences, les non-dits, les drames de ceux qu’elle écoute et saisit par sa voix, ses gestes, la particularité de chacun. Sur un ton mordant et juste, on réfléchit souvent, on trésaille, on sourit toujours et on s’esclaffe parfois sur un sujet pourtant pas si léger…

Une Femme de terrain, de Olivier Dutaillis, de retour à Figeac !

“Conférence loufoque et déjantée d’une assistante sociale au bord de la crise de nerfs ! … 3 dernières représentations exceptionnelles après 10 ans de tournées !”

Avec Amnesty International dans le cadre du festival “Féminin pluriel.le”

(5 euros par entrée seront reversés à Amnesty International Figeac.)

+33 5 65 34 06 25

@Cie Avis de Pas Sage

Figeac

