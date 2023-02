Théâtre : Une Famille presque parfaite Salle des fêtes Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’Évènement: Beaussais-sur-Mer

Théâtre : Une Famille presque parfaite Salle des fêtes, 16 avril 2023, Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer. Théâtre : Une Famille presque parfaite Rue Ernest Rouxel Salle des fêtes Beaussais-sur-Mer Côtes dArmor Salle des fêtes Rue Ernest Rouxel

2023-04-16 15:00:00 – 2023-04-16 16:30:00

Côtes dArmor Beaussais-sur-Mer Représentation théâtrale Les Noum’Balourds

« Une famille presque parfaite », écrite par Agnès Paty. En soutien à Familles Solidaires Bretagne https://www.helloasso.com/associations/familles-solidaires-bretagne/evenements/une-familles-presque-parfaite?fbclid=IwAR2gL2UqhBqXozVPqK_mxD2ASqyM_lVLV2hkVrfanfPCDwY9R6mfwKk-Uh0 Salle des fêtes Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer

