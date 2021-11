Théâtre: une envie folle Lamballe-Armor, 9 décembre 2021, Lamballe-Armor.

Théâtre: une envie folle Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor

2021-12-09 – 2021-12-09 Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Avoir un enfant c’est déjà pas facile mais quand on s’y met à trois, ça l’est encore moins !

Il s’appelle Jean Ferrand. Il est flic. Il vit avec Quentin Vernier, présentateur météo sur la chaine de télé NRJ12. Il se démène pour essayer de coincer le braqueur des BNP qui est en cavale.

Ensemble, nos deux tourtereaux décident d’avoir un enfant, et accueillent pour cela Juliette qui pourrait servir de mère porteuse si tout se passe comme ils l’ont prévu. Juliette a l’esprit libre, elle soigne des lépreux à Calcutta et semble s’intéresser aux êtres fragiles.

Elle acceptera de rendre service à nos deux compères et c’est finalement avec Quentin qu’elle concevra l’enfant alors qu’on lui destinait Jean.

Peut-être n’est-elle pas la mère Theresa que l’on pense et qu’elle pourrait bien avoir des choses à cacher.

Une histoire à 100 à l’heure qui va entraîner les personnages dans une spirale incontrôlable.

» Une Envie Folle » qui va chambouler leurs vies pour le meilleur et surtout pour le rire. Sur réservation

+33 6 22 62 50 60 https://www.cafetheatre-ballonsrouges.bzh/programmation/une-envie-folle/

Avoir un enfant c’est déjà pas facile mais quand on s’y met à trois, ça l’est encore moins !

Il s’appelle Jean Ferrand. Il est flic. Il vit avec Quentin Vernier, présentateur météo sur la chaine de télé NRJ12. Il se démène pour essayer de coincer le braqueur des BNP qui est en cavale.

Ensemble, nos deux tourtereaux décident d’avoir un enfant, et accueillent pour cela Juliette qui pourrait servir de mère porteuse si tout se passe comme ils l’ont prévu. Juliette a l’esprit libre, elle soigne des lépreux à Calcutta et semble s’intéresser aux êtres fragiles.

Elle acceptera de rendre service à nos deux compères et c’est finalement avec Quentin qu’elle concevra l’enfant alors qu’on lui destinait Jean.

Peut-être n’est-elle pas la mère Theresa que l’on pense et qu’elle pourrait bien avoir des choses à cacher.

Une histoire à 100 à l’heure qui va entraîner les personnages dans une spirale incontrôlable.

» Une Envie Folle » qui va chambouler leurs vies pour le meilleur et surtout pour le rire. Sur réservation

Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2021-06-08 par