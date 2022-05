THEATRE – UNE DES DERNIERES SOIREES DE CARNAVAL

THEATRE – UNE DES DERNIERES SOIREES DE CARNAVAL, 7 mai 2022, . THEATRE – UNE DES DERNIERES SOIREES DE CARNAVAL

2022-05-07 19:30:00 – 2022-05-07 Le dernier soir du carnaval à Venise en 1762, les invités arrivent les uns après les autres dans une grande maison de tisserands. Rien de spectaculaire, une soirée entre amis où il est question de départ, et d’amour. Soudain, le théâtre de Goldoni semble annoncer celui de Tchekhov…

Clément Herzieu-Léger signe ici un élégant spectacle dans lesquels les 15 comédiens en costumes d’époques creusent les rapports complexes régissant toute société À partir de 12 ans – Réservation conseillée. Le dernier soir du carnaval à Venise en 1762, les invités arrivent les uns après les autres dans une grande maison de tisserands. Rien de spectaculaire, une soirée entre amis où il est question de départ, et d’amour. Soudain, le théâtre de Goldoni semble annoncer celui de Tchekhov…À partir de 12 ans – Réservation conseillée. Le dernier soir du carnaval à Venise en 1762, les invités arrivent les uns après les autres dans une grande maison de tisserands. Rien de spectaculaire, une soirée entre amis où il est question de départ, et d’amour. Soudain, le théâtre de Goldoni semble annoncer celui de Tchekhov…

Clément Herzieu-Léger signe ici un élégant spectacle dans lesquels les 15 comédiens en costumes d’époques creusent les rapports complexes régissant toute société À partir de 12 ans – Réservation conseillée. Ville de Béziers dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville