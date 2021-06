Illiers-Combray La Peupleraie - Illiers-Combray Eure-et-Loir, Illiers-Combray Théâtre « Une demande en mariage » à Illiers-Combray le 10 juillet La Peupleraie – Illiers-Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Peupleraie – Illiers-Combray, le samedi 10 juillet à 15:30

### 15h30 Pièce de théâtre en plein air « _Une demande en mariage_ » d’Anton Tchekov, par le [**Centre d’Art René Lozac’h**](https://www.centredartjeanrenelozach.com/) **Gratuit – Ouvert à tous** **Lieu: La Peupleraie – Rue Rebours-Panny** ([Voir sur le plan](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) Un événement du festival “**Illiers, trait d’union, Combray**” les 9, 10 et 11 juillet 2021 [VOIR LE PROGRAMME COMPLET](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=20740859) « Une demande en mariage » d’Anton TCHEKHOV, une comédie en un acte autour de l'(im)possibilité de lier une union entre deux familles voisines empêtrées dans leurs divergences. Rivalité, jalousie, propriété, diplomatie, nécessité… À ne pas manquer ! . Création par le [**Centre d’Art René Lozac’h**](https://www.centredartjeanrenelozach.com/) Mise en scène: Marie-Madeleine Lozac’h Distribution: Idriss, Mélanie Brandel et Sebastien Pelletier Bagreaux . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

2021-07-10T15:30:00 2021-07-10T17:00:00

