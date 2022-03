THÉÂTRE – UNE BÊTE ORDINAIRE Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

THÉÂTRE – UNE BÊTE ORDINAIRE Metz, 19 mai 2022, Metz. THÉÂTRE – UNE BÊTE ORDINAIRE Ile du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz

2022-05-19 – 2022-05-19 Ile du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès

Elle a 7 ans, des seins comme des mandarines et ne va plus en classe. Elle se cache dans le local à vélos de la cour de l'école et manipule un petit de maternelle. C'est une petite fille ordinaire qui fait commerce de sa précocité avec la froideur méthodique d'un homme d'affaires rompu à toutes les pratiques. Un animal fou a pris possession de son corps. Elle se soustrait par le mensonge à celle qui se prend pour sa mère, s'invente un père médiatique, l'ennemi public n°1 et fugue la nuit sur un manège… Aujourd'hui "La fille" est devenue une femme et explore sa féminité bousculée, à la recherche de son intégrité, pour enfin pouvoir se réinventer.

Ile du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès

