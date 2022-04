THÉÂTRE UN TOIT POUR TOI Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

THÉÂTRE UN TOIT POUR TOI Piriac-sur-Mer, 22 avril 2022, Piriac-sur-Mer. THÉÂTRE UN TOIT POUR TOI Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer

2022-04-22 – 2022-04-22 Route de Mesquer Espace Kerdinio

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer La compagnie de théâtre de la Turballe “Les Pas Bileux” vous présente la pièce : Un toit pour toi de Viviane Tardivel.

Réservation à la mairie ou par téléphone au 06 62 92 50 18 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ( sauf mercredi) mairie@piriac-sur-mer.fr +33 2 40 23 50 19 http://www.piriac-sur-mer.fr/ La compagnie de théâtre de la Turballe “Les Pas Bileux” vous présente la pièce : Un toit pour toi de Viviane Tardivel.

Réservation à la mairie ou par téléphone au 06 62 92 50 18 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ( sauf mercredi) Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Adresse Route de Mesquer Espace Kerdinio Ville Piriac-sur-Mer lieuville Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

THÉÂTRE UN TOIT POUR TOI Piriac-sur-Mer 2022-04-22 was last modified: by THÉÂTRE UN TOIT POUR TOI Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 22 avril 2022 Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique