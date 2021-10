Théâtre – “Un sympathique idiot” Espace Descartes, 11 décembre 2021, Availles-en-Châtellerault.

Théâtre – “Un sympathique idiot”

du samedi 11 décembre au samedi 12 mars 2022 à Espace Descartes

François Milousin est un brave garçon, pas très futé. Tout le monde le sait dans la commune et si on le moque parfois, on l’aime bien quand même car il n’est pas méchant et ne ferait pas de mal à une mouche. Aussi, quand on apprend qu’il vient de gagner une grosse somme à l’euro million, c’est l’effervescence dans la commune. Seulement voilà, niais ou pas, François a déjà une petite amie à qui il rend « visite » deux fois par mois. Pauvre François… Pas facile d’être un riche et sympathique idiot… DATES ET ORGANISATEURS Samedi 11 Décembre 20h30 Organisé par ASAVIE Contact : 05 49 93 17 77 ou 06 78 89 15 30 ou 06 87 35 41 12 Samedi 29 Janvier 15h00 et 20h30 Organisé par les cyclos d’Availles Contact : 06 89 30 11 52 Dimanche 30 Janvier 15h00 Organisé par l’APE d’Availles Contact : 06 66 27 66 31 Samedi 05 Février 15h00 et 20h30 Organisé par l’Espérance d’Availles Contact : 05 49 93 60 36 ou 06 08 85 79 05 Dimanche 06 Février 15h00 Organisé par la MJC et le CSAD Volley Contact : 05 49 93 61 02 ou 05 49 93 01 13 Samedi 12 Mars 15h00 et 20h30 Organisé par la MJC Contact : 06 99 44 13 46 ou 05 49 93 61 02 ou 05 49 93 01 13

sur réservation et au moment de la représentation suivant les places disponibles. les tarifs peuvent varier (adultes, enfants) et sont généralement entre 5 et 10 euros

Comment les relations entre individus évoluent quand l’idiot du village gagne le pactole à l’euromillion!

Espace Descartes rue chemery les deux Availles-en-Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T23:30:00;2022-01-29T15:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T23:30:00;2022-01-30T15:00:00 2022-01-30T18:00:00;2022-02-05T15:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T23:30:00;2022-02-06T15:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:30:00