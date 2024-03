Théâtre »Un sympathique idiot » Salle Pierre Meunier Arnay-le-Duc, samedi 20 avril 2024.

Théâtre »Un sympathique idiot » Salle Pierre Meunier Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Festiv’Artnay et la troupe Les Zygorémois propose la pièce de théâtre « Un sympathique idiot » de Jean-Claude Martineau.

Synopsis C’est l’histoire d’un idiot que tout le monde dénigre au village, qui gagne au loto et devient pour les habitants l’homme le plus intelligent de tous.

Réservation vivement conseillée auprès de l’Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais.

Paiement à la réservation. 8 8 EUR.

Début : 2024-04-20 20:00:00

fin : 2024-04-20 23:00:00

Salle Pierre Meunier 4 Rue de l’Arquebuse

Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ccarnayliernais.fr

L’événement Théâtre »Un sympathique idiot » Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2024-03-19 par COORDINATION CÔTE-D’OR