Théâtre “Un sac de billes” Tonneins, 9 novembre 2021, Tonneins.

Théâtre “Un sac de billes” La Manoque Cours de Verdun Tonneins

2021-11-09 20:30:00 – 2021-11-09 22:00:00 La Manoque Cours de Verdun

Tonneins Lot-et-Garonne

24 24 EUR Théâtre “Un sac de billes” avec la Compagnie “Théâtre des bonnes langues” et James Groquelin.

https//www.theatredesbonneslangues.com/

Paris 1941. La capitale est occupée par l’armée allemande. Joseph, 10 ans et son frère Maurice, 12 ans, tentent de gagner la zone libre…

– Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une question de vie ou de mort.

– Adapté du roman de Joseph Joffo, « Un sac de billes » est un véritable cri d’amour et d’espoir.

– Enfant à partir de 9 ans.

Théâtre “Un sac de billes” avec la Compagnie “Théâtre des bonnes langues” et James Groquelin.

– Enfant à partir de 9 ans.

+33 5 53 84 50 88

Théâtre “Un sac de billes” avec la Compagnie “Théâtre des bonnes langues” et James Groquelin.

https//www.theatredesbonneslangues.com/

Paris 1941. La capitale est occupée par l’armée allemande. Joseph, 10 ans et son frère Maurice, 12 ans, tentent de gagner la zone libre…

– Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une question de vie ou de mort.

– Adapté du roman de Joseph Joffo, « Un sac de billes » est un véritable cri d’amour et d’espoir.

– Enfant à partir de 9 ans.

Ville de Tonneins

La Manoque Cours de Verdun Tonneins

dernière mise à jour : 2021-11-05 par