Théâtre « Un petit meurtre sans conséquence »

Par La Comédia Del Ablys

Une pièce de Jean-Pierre Martinez

Mise en scène : Corinne Bidou

Avec Claudine Flores, Corinne Bidou, Pascal Bidou Alban vient d’assassiner son meilleur ami. Eve, sa femme veut en savoir davantage sur ce qui a poussé son mari à commettre ce meurtre quand Christèle, la femme du défunt arrive chez eux pensant l’y trouver.

Comment se dépêtrer de cette situation bien embarrassante ? C’est alors que tout s’enchaîne… Attention, ça va saigner !

Entre quiproquos, tromperies, aveux et mensonges réciproques, le spectateur est embarqué dans une série de confusions hilarantes…

La Comédia del Ablys sera pour la quatrième fois sur les planches du théâtre L'ENTR'DEUX pour ce nouveau spectacle après avoir rempli le théâtre avec « J'adore l'amour… J'aimerais bien le refaire un jour ! », « Panique à l'hôtel Bricol' » et « »Péricoloso »

