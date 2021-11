Théâtre : un petit jeu sans conséquence Ispoure, 27 novembre 2021, Ispoure.

Théâtre : un petit jeu sans conséquence Ispoure

2021-11-27 – 2021-11-27

Ispoure 64220 Ispoure

Théâtre de Jean Dell et Gérald Sibleyras par la troupe des ateliers de Marc (La Tram), mise en scène Marc Landy. Régie : Quentin Ostanel. Comédiens : Antoine Blanchard, Carole Ferrier, Michel Buhot, Vincent Pidoux, Laurence Goyeneche.

Histoire : Claire et françois forment un couple modèle. Ils laissent entendre lors d’une réunion de famille qu’ils se séparent. Chacun y va de son commentaire, les langues se délient…Tel est pris qui croyait prendre ! Cerné par les calculs d’Axelle, les sermons de Patrick et l’élégance de Serge, le couple est au centre d’un tourbilllon infernal !

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Ispoure

