du mercredi 16 février au dimanche 27 février à L’Escale

**GRENIER THEATRE** 2 femmes, 3 hommes : 6 possibilités. Claire et Bruno forment, depuis des années, un couple modèle. Lors d’une fête entre amis, ils annoncent, par jeu, leur séparation. La partie peut alors commencer ! Chacun y va de son commentaire. Les langues se délient, les masques tombent et les vérités éclatent. Un cocktail explosif où l’humour, l’amour et la séduction se livrent à un petit jeu… aux lourdes conséquences. Cette pièce auréolée de 5 Molières est d’une férocité irrésistible. Décidément, on ne badine toujours pas avec l’amour… Ce ballet frénétique des sentiments amoureux est mené tambour battant par l’équipe du Grenier de Toulouse. Jean Dell est un comédien, scénariste et auteur de théâtre français né en 1961 à Saint-Étienne. Il est notamment connu pour son rôle de Michel Brimont, proviseur et professeur du lycée Jacques Prévert dans la série Clem. Gérald Sibleyras est un dramaturge et un scénariste français né en 1961. Il a débuté sa carrière comme chroniqueur pour France Inter au début des années 1990. Sa première pièce, Le béret de la tortue, coécrite avec Jean Dell sort en 2001. La pièce est un succès. En suivront de nombreuses pièces et récompenses (dont le Molière de l’adaptateur pour Les 39 Marche en 2010). Source : [theatresparisiensassocies.com](https://tpa.fr/) [[www.grenierdetoulouse.fr](www.grenierdetoulouse.fr)](www.grenierdetoulouse.fr) **Plein tarif : 20€** **Tarif réduit, sur présentation d’un justificatif :** 17 € : Tournefeuillais, plus de 65 ans, Comités d’Entreprise, groupes (10 personnes et plus), Carte « Toulouse Cultures », Carte Sourire, membres AVF, élèves de l’E.A.D. 10 € : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle

Sur réservation

Comédie de Jean Dell et Gérald Sibleyras – A partir de 10 ans

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



