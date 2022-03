Théâtre “Un Pas après l’Autre” Sens, 26 mars 2022, Sens.

Théâtre “Un Pas après l’Autre” Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

2022-03-26 – 2022-03-26 Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi

Sens Yonne

17 17 EUR Création écrite et dirigée par Fabio Marra.

À quel point notre passé peut-il déterminer notre avenir ?

Fabio Marra nous plonge avec tendresse et ironie dans le quotidien de l’atelier de haute couture des sœurs Mazzella : Daniela (Catherine Arditi) et Arianna (Nathalie Cerda). Au bord de la faillite, elles ont dû emménager dans l’ancienne loge de concierge dans laquelle Matteo, le fils d’Arianna, vit depuis huit ans. Enfermé dans sa chambre, il se réfugie dans cet espace intime. Il se sent protégé derrière son écran, il reste connecté tout en étant déconnecté.

Qu’est-ce qui nous amène à enfermer tout le monde dehors ?

Comment rouvrir une porte que nous avons laissée fermée trop longtemps ?

Avec :

Catherine Arditi, Daniela

Nathalie Cerda, Arianna

Sonia Palau, Lisa

Fabio Marra, Matteo

Conception Scénographie : Audrey Vuong

Construction Scénographie Ateliers décor : Claude Pierson

Création Costumes : Pauline Yaoua Zurini

Accessoires : Bruno Jouvet

Musiques : Claudio del Vecchio

Création Lumières : Laurent Béal

Visuel : Johann Hierholzer

Photos : Jeep Stey

Production : Un spectacle de Carrozzone Teatro- compagnie de création et production

Coproduction : Fiva Production, Sésam’Prod, Michel Boucau Productions

Avec le Soutien du Théâtre Le SEL de Sèvres

Editions : L’avant-scène théâtre

Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens.

contact@theatre-sens.fr +33 3 86 83 81 00 http://www.theatre-sens.fr/

Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens.

dernière mise à jour : 2022-02-09 par