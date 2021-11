THEATRE – UN MILLE FEUILLES DE RENCONTRES AU QUOTIDIEN Théâtre du centre culturel, 11 décembre 2021, Vérac.

THEATRE – UN MILLE FEUILLES DE RENCONTRES AU QUOTIDIEN

Théâtre du centre culturel, le samedi 11 décembre à 20:30

**Mille Feuilles de rencontres au quotidien** Les pièces de ce “Mille feuilles” sont constituées de pièces d’auteurs contemporains ( JM RIBES, JC GRUMBERG, V. HAIM, C. BLANCHARD, G.BERDOT.) Pour chaque pièce c’est le quotidien, que l’on observe que l’on ausculte derrière le parlé de ces femmes et de ces hommes. On les écoute chez soi ou accoudé au zinc de café du commerce. Ces êtres de chair et de nerfs sont prompts à vaciller dans une douce folie pour nous attendrir, nous émouvoir et nous faire rire. Tarifs 5€ gratuit pour les -12 ans Réservation au 06 73 05 62 49 PASS Sanitaire obligatoire

5€ gratuit pour les -12 ans

Les pièces de ce” Mille feuilles” sont constituées de pièces d’auteurs contemporains ( JM RIBES, JC GRUMBERG, V. HAIM, C. BLANCHARD, G.BERDOT.)

Théâtre du centre culturel VERAC Vérac Literie Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T22:30:00