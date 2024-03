[Théâtre] Un mari idéal Petit-Caux, samedi 13 avril 2024.

[Théâtre] Un mari idéal Petit-Caux Seine-Maritime

D’après l’oeuvre d’Oscar Wilde

Sir Robert Chiltern est Secrétaire d’État, parce qu’il a su garder secrète l’origine de sa fortune une

malversation boursière faite dans sa jeunesse. Symbole de probité et de compétences, il est promis à

un brillant avenir politique, soutenu par sa femme Lady Chiltern qui voit en lui un mari idéal. Oscar

Wilde aime à nous montrer que les apparences sont trompeuses et que l’ordre social ne repose que

sur des mensonges individuels et collectifs. Cette visée politique n’empêche nullement de révéler

avec splendeur l’oeuvre de Wilde, dans un festival de mots d’esprit, d’aphorismes et de paradoxes

frisant l’absurde, de jouer avec le langage, avec l’intrigue et les conventions scéniques, comme pour

mieux affirmer sa liberté et sa modernité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:30:00

fin : 2024-04-13

Espace culturel Scène en Mer

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie

L’événement [Théâtre] Un mari idéal Petit-Caux a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie