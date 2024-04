[Théâtre] Un mari idéal · Week-end Oscar Wild Petit-Caux, samedi 13 avril 2024.

[Théâtre] Un mari idéal · Week-end Oscar Wild Petit-Caux Seine-Maritime

Mr Cheveley, qui place, par un habile chantage, Sir Robert Chiltern au bord du gouffre soit il l’aide dans une nouvelle malversation qui fera grandir sa fortune, soit elle révélera son secret au grand jour déclenchant ainsi un scandale qui le couvrira de honte, ruinera sa carrière et son mariage. Nous proposons une adaptation originale centrée sur les quatre principaux personnages qui nourrissent l’intrigue de la pièce. Le but étant ainsi de renforcer le propos politique de l’intrigue, qui fait écho à l’actualité de notre société contemporaine. Cette visée politique n’empêche nullement de révéler avec splendeur l’œuvre de Wilde, dans un festival de mots d’esprit, d’aphorismes et de paradoxes frisant l’absurde, de jouer avec le langage, avec l’intrigue et les conventions scéniques, comme pour mieux affirmer sa liberté et sa modernité.

Mr Cheveley, qui place, par un habile chantage, Sir Robert Chiltern au bord du gouffre soit il l’aide dans une nouvelle malversation qui fera grandir sa fortune, soit elle révélera son secret au grand jour déclenchant ainsi un scandale qui le couvrira de honte, ruinera sa carrière et son mariage. Nous proposons une adaptation originale centrée sur les quatre principaux personnages qui nourrissent l’intrigue de la pièce. Le but étant ainsi de renforcer le propos politique de l’intrigue, qui fait écho à l’actualité de notre société contemporaine. Cette visée politique n’empêche nullement de révéler avec splendeur l’œuvre de Wilde, dans un festival de mots d’esprit, d’aphorismes et de paradoxes frisant l’absurde, de jouer avec le langage, avec l’intrigue et les conventions scéniques, comme pour mieux affirmer sa liberté et sa modernité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:30:00

fin : 2024-04-13

Salle Arnaud Beltrame

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie

L’événement [Théâtre] Un mari idéal · Week-end Oscar Wild Petit-Caux a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie