Théâtre : Un juge de Fabio Alessandrini Saint-Quentin

Saint-Quentin

Théâtre : Un juge de Fabio Alessandrini Place de l'Hôtel de Ville Saint-Quentin

2023-01-13

Aisne Saint-Quentin Aisne 8 De l’insouciance des études de droit à la choquante confrontation avec la réalité du terrain, un juge raconte ses premiers pas dans une terre oubliée par les Institutions, à la merci de la criminalité organisée. Ce voyage à la forte théâtralité ne se veut pas une reconstitution d’enquêtes ou d’histoires judiciaires, mais un témoignage qui met en avant la corruption entre les Institutions et les Mafias, le sabotage quotidien des pouvoirs à l’égard de la Justice, ou encore les batailles contre la criminalité internationale.

Justice des hommes ou justesse de la règle, point de bascule, d’équilibre ? Basé sur les témoignages et les récits de plusieurs magistrats, ce spectacle construit un parcours synthétique et idéal d’un juge d’aujourd’hui. Représentation le vendredi 13 janvier à 20 heures au théâtre Jean Vilar de Saint-Quentin.

Billetterie à l’espace Saint-Jacques (14 rue de la sellerie) 03.23.62.36.77, sur l’application Sceniq, Ticketmaster, Fnac.

Tarifs : 20€/24€/8€/5€ billetterie@saint-quentin.fr +33 3 23 62 36 77

