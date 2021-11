THEATRE : “UN JOUR SANS PAIN” COMPAGNIE NANOUA Assas, 20 novembre 2021, Assas.

THEATRE : “UN JOUR SANS PAIN” COMPAGNIE NANOUA Assas

2021-11-20 – 2021-11-28

Assas 34820 Assas

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 à 17h00

ASSAS – Esplanade de la Fontaine

La COMPAGNIE NANOUA vous présente “Un jour sans pain”, une pièce de théâtre de matières et d’objets sortis du moule.

Une passeuse d’histoires sillonne entre le présent et le passé, entre les chemins de vie de deux êtres libres : Ozil, son petit frère de coeur venu de loin, et Claudius, son grand-père.

L’histoire de ces deux générations entre en résonnance avec l’univers du pain et la façon dont on nourrit notre regard sur le monde, fait-maison ou fondu dans le moule ?

Les matières se libèrent, se partagent, les éclats de rire aussi, notre humanité s’agite, et dans ce monde qui part en miette, cette femme tente de dessiner demain.

Après le spectacle : Pour poursuivre cette rencontre, nous concocterons, avec des produits locaux et la matière du spectacle (la pâte à pain) , un moment gourmand avec la participation du public… un “banquet d’humanité”

Durée : 60min

A partir de 6 ans

CIE NANOUA

Assas

dernière mise à jour : 2021-10-28 par