Quintenas Ardêche Quintenas Le Baron et la Baronne de St Frusquin mettent une annonce pour vendre leur château, hanté par un fantôme depuis 20 mois… Du suspense, des péripéties et surtout beaucoup de rires ! Comédie écrite par Annick Penel – avec la troupe des Casse-Noisettes. +33 4 75 34 43 79 Salle Polyvalente Louis Vincent 2 La Terrasse Quintenas

