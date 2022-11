THÉÂTRE, UN HÉRITAGE À POINTS Sainte-Hermine Sainte-Hermine Catégories d’évènement: Sainte-Hermine

Vende Sainte-Hermine Sainte Hermine est une commune où les gens se chamaillent tout le temps. Cela pourrait perdurer, mais voilà… monsieur Cruzac est en train de passer l’arme à gauche. N’ayant aucun héritier, il lègue toute sa fortune aux habitants de Ste Hermine… à condition que ceux-ci réapprennent à vivre en parfaite harmonie. Tous sont mis à l’épreuve pendant 1 mois. Voilà donc nos Herminois fraternisant dans la plus parfaite hypocrisie. Enfin, en apparence, parce qu’en coulisses, tous les coups sont permis pour éliminer les autres concurrents. Heureusement, Guillaume Detell, le rigoureux gestionnaire des comptes du pépé, veille au grain. Vous serez accueillis par les enfants de la Troupe AIRS-MINES qui vous présenteront une pièce de Matthieu Berthélémé : A Fond La Ferme ! Le spectacle se poursuivra avec la troupe adulte qui vous proposera une pièce de Jean-Claude Martineau : Un Héritage à points ! https://www.helloasso.com/associations/airs-mines-2 Cinéma le Tigre 34 Rue de l’Église Sainte-Hermine

