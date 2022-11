Théâtre : « un héritage à points » Quessoy Quessoy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-11-26 – 2022-11-26

Côtes-d’Armor Spectacle de Jean-Claude Martineau par la troupe du Lever de rideau. Le pitch : Brignole sur Ouste est une commune où les gens se chamaillent tout le temps. Cela pourrait perdurer mais voilà… Monsieur Cruzac est en train de passer l’arme à gauche. N’ayant aucun héritier, il lègue toute sa fortune aux habitants de Brignole… à condition que ceux-ci réapprennent à vivre en parfaite harmonie. Tous sont mis à l’épreuve pendant 1 mois. +33 7 82 71 17 59 Salle Armor La Salle Quessoy

