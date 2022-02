Théâtre “Un grand cri d’amour” de Josiane Balasko Palais des Congrès de Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Palais des Congrès de Gruissan, le vendredi 18 mars à 21:00

Créée en 2012 au sein de la MJC de Béziers, la compagnie « Les Pas Sages à l’Acte » en est à sa quatrième création. « Un Grand Cri d’amour » Hugo et Gigi, un ancien couple vedette, séparé depuis, fait son « come back » un peu par hasard. Les retrouvailles sont explosives, et truculentes… Un des textes les plus enlevés de Josiane Balasko

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires. Réservation en ligne.

