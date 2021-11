THEATRE – UN GRAND CRI D’AMOUR Béziers, 20 novembre 2021, Béziers.

THEATRE – UN GRAND CRI D’AMOUR Béziers

2021-11-20 – 2021-11-20

Béziers 34500

6 EUR La compagnie “Les Pas sages à l’acte” vous propose une soirée théâtre, avec une comédie écrite par Josiane Balasko.

Hugo et Gigi ont formé durant 15ans un couple vedette accumulant les succès dans la vie, à la scène et à l’écran. Mais après leur séparation, Hugo a continué sa carrière bon gré mal gré et Gigi a sombré dans l’alcool et la dépression. Hugo souhaite faire son retour sur scène mais Myriam lui fait défaut et le voilà sans partenaire. Son agent a donc l’idée de réunir l’ancien duo et d’en faire un événement médiatique. Les retrouvailles s’annoncent explosives!

Payant, réservation conseillée.

Passe sanitaire et port du masque obligatoire

+33 4 67 31 27 34 https://www.mjc-beziers.org/site/

MJC Béziers

Béziers

