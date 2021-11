THEATRE : Un fil à la patte Brasles, 14 janvier 2022, Brasles.

THEATRE : Un fil à la patte Brasles

2022-01-14 20:30:00 – 2022-01-14

Brasles Aisne

La veille de son mariage avec la jeune Viviane, Fernand de Bois d'Enghien tente sans succès de rompre avec sa maîtresse, la chanteuse de music-hall Lucette Gautier.Mais la future belle-mère de Bois d'Enghien, la baronne Duverger, invite Lucette à chanter lors de la cérémonie!Pour compliquer le tout, débarquent à l'improviste:Bouzin, clerc de notaire-musicien un peu idiot,Le Général Irrigua, amoureux de Lucette et prêt à tuer tous ses amants, Fontanet, homme maladroit et à l'haleine discutable. Bois d'Enghien se retrouve alors empêtré dans les situations les plus cocasses pour tenter de se débarrasser de son «fil à la patte».

billetterie@carct.fr +33 3 65 81 04 00

Brasles

