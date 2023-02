Théatre : un coin d’Azur Nantheuil Isle-Auvézère Nantheuil Catégories d’Évènement: Dordogne

Nantheuil

Théatre : un coin d’Azur, 4 mars 2023, Nantheuil Isle-Auvézère Nantheuil. Théatre : un coin d’Azur Chemin les Grésilles Nantheuil Dordogne

2023-03-04 – 2023-03-04 Nantheuil

Dordogne Nantheuil 10 EUR « Au coin d’azur » est un petit hôtel de passe du vieux Marseille. L’action se déroule en novembre 1940, quelques jours avant la venue du Maréchal Pétain à Marseille. Les hasards de la guerre ont réuni là, un prestidigitateur juif-allemand, un pianiste allemand d’origine huguenote, un jeune cadre du gouvernement de Vichy et divers habitants du quartier. L’époque est à la débrouille, aux trafics divers, aux faux papiers et aux déguisements de toute sorte… Dans un climat de xénophobie, alors que la ville se prépare à accueillir le vainqueur de Verdun, les personnages doivent fuir… mais comment y parvenir dans une ville où les gares, le port et les routes sont étroitement surveillés ? « Au coin d’azur » est un petit hôtel de passe du vieux Marseille. L’action se déroule en novembre 1940, quelques jours avant la venue du Maréchal Pétain à Marseille. Les hasards de la guerre ont réuni là, un prestidigitateur juif-allemand, un pianiste allemand d’origine huguenote, un jeune cadre du +33 6 70 23 08 74 théatre de poche pixabay

Nantheuil

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Isle-Auvézère

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Nantheuil Autres Lieu Nantheuil Adresse Chemin les Grésilles Nantheuil Dordogne Isle-Auvézère Ville Nantheuil Isle-Auvézère Nantheuil lieuville Nantheuil Departement Dordogne

Nantheuil Nantheuil Isle-Auvézère Nantheuil Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantheuil isle-auvezere nantheuil/

Théatre : un coin d’Azur 2023-03-04 was last modified: by Théatre : un coin d’Azur Nantheuil 4 mars 2023 Chemin les Grésilles Nantheuil Dordogne Dordogne Isle-Auvézère Nantheuil

Nantheuil Isle-Auvézère Nantheuil Dordogne