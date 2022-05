THEATRE – UN AN DANS LA CHAMBRE Saint-Thibéry Saint-Thibéry Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Thibéry Hérault Saint-Thibéry Un an dans la chambre d’un hôtel de Limoges. Un enchainement de courtes scènes dynamiques dans la chambre 202 qui voit défiler son lot de personnes atypiques. Des femmes de chambre survoltées, des couples coquins, des situations de vie qui se succèdent avec humour et tendresse. Comédie de Gérard Levoyer , mise en scène de Delphine Sire. Un an dans la chambre d’un hôtel de Limoges.

letheatredejuliette@free.fr https://letheatredejuliette.free.fr/

