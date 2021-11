Saint-Malo Saint-Malo 35400, Saint-Malo Théâtre “Un air de famille” Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: 35400

Saint-Malo 35400 Pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Par la troupe Seul(e) en scène Vendredi trouble chez les Ménard ! C’est le dîner hebdomadaire de la famille et chacun se retrouve au bistrot d’Henri,

« Au père tranquille ». Un soir de fête puisque c’est l’anniversaire de Yolande, la belle-fille, mais rien ne se passera comme prévu. Les langues se délient, et les non-dits s’expriment… Présentation d’un pass sanitaire et port du masque obligatoire 06 83 45 38 04 Pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

