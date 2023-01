Théâtre : Un Air de Famille Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Théâtre : Un Air de Famille Romans-sur-Isère, 4 février 2023, Romans-sur-Isère . Théâtre : Un Air de Famille Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère Drôme

2023-02-04 – 2023-02-04 Romans-sur-Isère

Drôme L’humour acerbe et la fine écriture d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, dans une mise en scène irrésistible !



Mise en Scène : Alexandre Moutet trydart@orange.fr http://trydart.blogspot.fr/ Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère Drôme Ville Romans-sur-Isère lieuville Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Théâtre : Un Air de Famille Romans-sur-Isère 2023-02-04 was last modified: by Théâtre : Un Air de Famille Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 4 février 2023 Drôme Romans-sur-Isère Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère Drôme

Romans-sur-Isère Drôme