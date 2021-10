Épouville Épouville EPOUVILLE, Seine-Maritime Théâtre : “Un air de famille” Épouville Épouville Catégories d’évènement: EPOUVILLE

Seine-Maritime

Théâtre : “Un air de famille” Épouville, 6 novembre 2021, Épouville. Théâtre : “Un air de famille” 2021-11-06 – 2021-11-06

Yolande. Et quand Denis, le garçon de café, se mêle des histoires de famille, les réjouissances prennent des allures de règlements de compte. Toute ressemblance avec une famille existante ne serait que pure mais troublante coïncidence. Le samedi 6 novembre à 20h30, à la salle Arsène Lupin d’Épouville. Par le Théâtre du Manteau d’Arlequin. Pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Philippe a réussi. Marié à Yolande, il est cadre dans une entreprise qui emploie aussi sa soeur Betty, une célibataire farouche. En compagnie de leur mère, ils se… +33 2 35 30 07 40 https://www.epouville.com/agenda/theatre-du-manteau-darlequin Par le Théâtre du Manteau d’Arlequin. Pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Philippe a réussi. Marié à Yolande, il est cadre dans une entreprise qui emploie aussi sa soeur Betty, une célibataire farouche. En compagnie de leur mère, ils se réunissent un vendredi soir dans le triste bistrot tenu par Henri, le frère aîné, pour célébrer l’anniversaire de

Lieu Épouville Ville Épouville