Théâtre : Tu seras un homme, Papa Espace culturel Sainte-Anne, 8 avril 2021-8 avril 2021, St lyphard.

Espace culturel Sainte-Anne, le jeudi 8 avril à 20:30

SPECTACLE REPORTÉ DU 31 JANVIER 2020

De et par Gaël Leiblang

C’est autour de la couveuse de Roman, né prématurément, que va se tisser ce récit bouleversant d’une famille mise à l’épreuve 13 jours durant. Sur scène, Gaël Leiblang nous plonge dans le journal de bord d’un père qui se bat pour trouver le chemin de la résilience. Un seul-en-scène poignant, tout en sobriété et en délicatesse.

Écrite avec pudeur, la pièce est une histoire vraie, racontée en éclats fragmentés à travers l’allégorie du sport. Le comédien se fait tour à tour coureur, boxeur, alpiniste… Une manière pour cet ancien journaliste sportif de nous arracher à la réalité désincarnée de l’hôpital. Le sport pour affronter ses peurs et mener cet inconcevable combat, la perte de l’enfant. Le grand mérite de cette création, outre la force de son sujet, est de ne jamais tirer vers la sensiblerie. Nette, concrète, profondément corporelle, d’une exigence de chaque instant, la performance de Gaël Leiblang ne se laisse jamais aller à une quelconque facilité. On ne sort pas indemne de ce témoignage sensible, on en sort plus vivant que jamais.

Tu seras un Homme, papa est une expérience de théâtre unique.

À partir de 15 ans.

Espace culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard



