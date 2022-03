Théâtre – Tu seras un homme, mon fils Saintes Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

2022-03-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-17 21:15:00 21:15:00 Gallia Théâtre 67 ter Cours National

Saintes Charente-Maritime Saintes Charente-Maritime EUR Deux acteurs : la mère, le fils et c’est tout.

Des mots et des situations simples du quotidien.

De la musique et des corps qui dansent, souvent. +33 5 46 92 10 20 https://www.galliasaintes.com/fr/spectacles/tu-seras-un-homme-mon-fils Gallia Théâtre 67 ter Cours National Saintes

