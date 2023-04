Théâtre – Truffaut – Correspondance, 3 juin 2023, .

, ,

Théâtre – Truffaut – Correspondance



2023-06-03 – 2023-06-03

.

« Truffaut – Correspondance » , c’est « notre » Truffaut, celui qui nous parle, celui qui raconte une époque, un homme et au final un peu du monde qui nous entoure. « Truffaut – Correspondance » est un spectacle impressionniste, un portrait en creux du cinéaste où s’exprime par petites touches et à travers un choix de lettres éminemment subjectif ce qui, chez lui, nous bouleverse et nous remue.

On y parle enfance (beaucoup), cinéma (un peu), politique (parfois) et surtout de ce qui nous construit et fait de nous des humains pétris de contradiction. Il faut dire et entendre Truffaut pour se rendre compte à quel point, l’homme est auteur autant que cinéaste.

Théâtre,

Mise en scène et Jeu : David Nathanson

Mise en scène : Judith d’Aleazzo

Piano : Antoine Ouvrard

​

Samedi 3 juin 2023 à 20h00

Dimanche 4 juin à 16h00

La Grange

2, rue Oger-le-Danois

60800 TRUMILLY

Durée : 1h00

entrée : 15,00 €

dernière mise à jour : 2023-03-30 par