Théâtre – Troupe Café pain beurre Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Théâtre – Troupe Café pain beurre Pont-l’Abbé, 3 décembre 2022, Pont-l'Abbé. Théâtre – Troupe Café pain beurre

Le Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell

2022-12-03 – 2022-12-03

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell

Pont-l’Abbé

Finistère La troupe de théâtre Café Pain beurre de Poullan-sur-Mer vous propose la pièce « Amour, mystère et Reine des mouettes », une comédie douarneniste de Monique Chapalain.

Inscription nécessaire avant le 1er décembre. Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-l'Abbé Autres Lieu Pont-l'Abbé Adresse Pont-l'Abbé Finistère Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Ville Pont-l'Abbé lieuville Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l'Abbé Departement Finistère

Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-labbe/

Théâtre – Troupe Café pain beurre Pont-l’Abbé 2022-12-03 was last modified: by Théâtre – Troupe Café pain beurre Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé 3 décembre 2022 finistère Le Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l'Abbé Finistère Pont-l'Abbé

Pont-l'Abbé Finistère