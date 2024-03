Théâtre « Trois passions » Théatre La Baraque Oloron-Sainte-Marie, samedi 23 mars 2024.

Le théâtre La Baraque vous propose une lecture théâtrale de 3 nouvelles du 19° siècle.

L’envie, dans « La parure » de Guy de Maupassant, prend les traits de Mathilde Loisel, femme de la classe moyenne qui rêve du luxe et de l’éclat des grandes dames. La haine se vit au passé dans « Zinotchka » d’Anton Tchekhov le narrateur, lorsqu’il était encore enfant, a fait chanter sa préceptrice en lui dérobant un inavouable secret et la pauvre Zinotchka finit par détester ce galopin. Dans « Le désir d’être un homme » d’Auguste de Villiers de l’Isle Adam, c’est Esprit Chaudval, comédien, qui cherche à éprouver enfin une passion vraie et dévastatrice les remords. Mais comment faire, lui qui est si innocent ?

Ces écrivains, nous font côtoyer ces sentiments et nous invitent à réfléchir sur le fait qu’il suffit parfois d’un rien pour qu’ils nous submergent et nous conduisent au pire.

Sur réservation. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Théatre La Baraque 14 Rue Adoue

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine la.baraque@sfr.fr

L’événement Théâtre « Trois passions » Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn