Théâtre « Trois moments d'égarement » Maison du Terroir, 25 février 2023, Genouilly

Avec ces trois petites comédies caustiques où parlent des noyés, où des artistes lyriques n'aiment plus chanter, et où le meurtre est une prestation, la Compagnie A la Traverse des Songes tente de montrer combien nous sommes capables de cruauté et d'amour, de colère, de lâcheté et parfois… de courage.

maisonterroir.genouilly@orange.fr +33 3 85 49 23 05
http://www.maisonterroir.com/

Maison du Terroir
3 Rue des Lapins
Genouilly

