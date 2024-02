Théâtre Tristesse Animal Noir Obernai, dimanche 16 juin 2024.

Théâtre Tristesse Animal Noir Obernai Bas-Rhin

Un soir d’été caniculaire, six protagonistes décident de partir faire un barbecue en forêt. Rapidement, les discussions laissent place aux rancœurs et aux ambiguïtés. La fatigue prend le dessus, jusqu’à ce qu’une brindille déclenche un incendie. Pris au piège entre feu et fumée, cet horizon noir les désoriente et leur fait vivre seconde après seconde l’effroi absolu.

Entre urgence, douleurs et traumatismes, comment réagir face à l’horreur ?

« Tristesse Animal noir » est écrit par Anja Hilling, traduction par Silvia Berutti-Ronelt en collaboration avec Jean Claude Berutti et produit par Liberi Este une troupe de Théâtre amateur.

Billeterie en ligne https://13esens.com/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 15:00:00

fin : 2024-06-16 17:00:00

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est asso@liberieste.fr

