[Théâtre] Tristesse Animal Noir Dieppe, 26 avril 2022, Dieppe.

[Théâtre] Tristesse Animal Noir Le Drakkar /Neuville-lès-Dieppe Dieppe

2022-04-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-26 21:30:00 21:30:00 Le Drakkar /Neuville-lès-Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Dieppe

Des ruines, tout peut surgir.

Paul, Miranda et leur bébé Gloria, Jennifer, Oskar, Martin et Flynn partent en forêt le temps d’une nuit loin de leur quotidien citadin. Ils s’apprécient, se jugent parfois, veulent se plaire. Peu à peu, l’alcool délie les langues. Derrière les banalités échangées autour d’un barbecue se dévoilent les inimitiés, les blessures mal refermées, les ambiguïtés. Soudain, une étincelle vole et la nature s’embrase en un animal silencieux, un incendie dévastateur. Les pertes sont lourdes, mais ne sont pas les mêmes pour tous, et chacun doit désormais tenter de surmonter son traumatisme. Chaque nuit, les souvenirs ressurgissent : ce pique-nique entre amis, le barbecue, la forêt qui s’embrase, les cris, la fuite, la mort. Autant de brûlures avec lesquelles il faut désormais composer. Mais très vite, une question demeure sans réponse : les présumées victimes ne seraient-elles pas les véritables coupables de cette apocalypse soudaine ? Tristesse Animal Noir plonge l’humain au coeur du chaos. Comment réagir à un événement dont la violence nous dépasse, surtout quand il fait irruption avec fracas ? En trois mouvements singuliers, l’insouciance s’installe avec un regard d’une grande poésie, crée le choc à travers des émotions brutes et laisse enfin s’apaiser les cendres.

Théâtre dès 12 ans

Mise en scène Timothée Lerolle

Compagnie MoonSoon

Coproduction PAN – Producteurs Associés de Normandie

Réservation conseillée

billetterie@dsn.asso.fr +33 2 35 82 04 43 http://www.dsn.asso.fr/

